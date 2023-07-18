В США восьмилетний школьник угнал автомобиль и устроил погоню с полицией

Complex: восьмилетний мальчик в США арестован за угон автомобиля и погоню с полицией
В США арестовали восьмилетнего мальчика, который угнал автомобиль и устроил погоню с полицейскими, пишет издание Complex.
Как рассказал майор Саба Коулман, работающий в полицейском управлении Монтгомери, Алабама, на пульт дежурного поступил звонок с сообщением об угоне автомобиля. Угонщиком оказался восьмилетний ребенок, который игнорировал требования полицейских и устроил погоню.
В ходе погони мальчик, управляя автомобилем, врезался в другое транспортное средство и попытался покинул место ДТП пешком, но был практически сразу арестован и помещен в следственный изолятор для несовершеннолетних.
Ему предъявлено обвинение в ограблении первой степени, попытке скрыться с места преступления и хранении огнестрельного оружия, которое использовалось при угоне.
«Я думаю, что родителям действительно нужно знать, где их дети, что они делают, и просто поговорить с ними о том, что хорошо, а что плохо», — прокомментировал один из свидетелей инцидента.