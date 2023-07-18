Обзор иноСМИ: переломный момент для доллара и последствия приостановки зерновой сделки

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Bloomberg рассказало о переломном моменте для доллара

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Прошлая неделя, возможно, сломала доллар, пишут обозреватели Bloomberg Элис Аткинс и Картер Джонсон. Худшее падение доллара с ноября 2022 года заставило многих стратегов и инвесторов заявить, что переломный момент для основной мировой резервной валюты, наконец, близок - наступает «конец эпохи» доллара. Если они правы, последние события будут иметь далеко идущие последствия для мировой экономики и финансовых рынков.

На прошлой неделе долларовый индекс просел на два процента, поспособствовав росту цен на нефть. В Standard Bank ожидают наступления «многолетнего нисходящего тренда» для доллара. По мнению стратега банка Стивена Барроу, это связано с тем, что на смену циклу ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США придет череда послаблений, что потянет доллар еще ниже, так как другие центробанки также начнут снижать ставки. Однако финансовый аналитик Goldman Sachs Майкл Кэхилл считает, что благодаря устойчивости американской экономики тенденция доллара к понижению будет не слишком сильной.

Newsweek: СБУ атаковала Крымский мост, но в Киеве пытаются обвинить Россию

Власти Украины не стали брать на себя ответственность за атаку на Крымский мост или отвергать свою причастность к ней, но спикер Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов назвал Крымский мост «излишней конструкцией», комментируя нападение, пишет Newsweek. Издание напомнило, что экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял в мае, что наступление Украины будет нацелено на Крымский мост. Он подчеркивал, что Киев попытается отрезать россиян от сухопутного коридора на полуостров.

Как отмечает Newsweek, украинские источники сообщили, что атака была подготовлена Службой внутренней безопасности Украины (СБУ) и ВМС Украины, хотя публично в Киеве предположили, что это могла быть «российская провокация».

Подсчитаны убытки Украины от приостановки зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил 17 июля, что действие зерновой сделки фактически прекратилось из-за невыполнения российских условий. Из данных Минсельхоза, таможни Украины и ООН следует, что Киев будет терять около полумиллиарда долларов в месяц, если зерновую сделку не продлят, пишет турецкая газета Aydınlık.

С августа 2022 года за время действия зерновой сделки Украина смогла экспортировать 50,6 миллиона тонн зерна на 9,8 миллиарда долларов. В период действия соглашения доля отгрузок через порты составляла 78 процентов, а в последние месяцы этот показатель стабильно превышал 80 процентов. В денежном выражении экспорт зерна через порты составил 7,7 миллиарда долларов, через черноморские порты - 5,5 миллиарда.

Япония расширит запрет на экспорт авто в Россию

Правительство Японии планирует значительно ограничить экспорт легковых автомобилей в Россию, в том числе машин с пробегом, сообщает Yomiuri. Издание подчеркивает, что в РФ японские подержанные автомобили популярны благодаря хорошему качеству и низкой цене.

Новые ограничения могут затронуть бензиновые и дизельные авто с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все гибридные автомобили и электрокары. Ожидается, что санкции будут одобрены кабинетом министров в июле и заработают в начале августа. В апреле 2022 года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью более шести миллионов иен (3,9 миллиона рублей по курсу июля 2023-го).

В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории

Начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин заявил, что Лондон изучает российские танки, полученные в ходе украинского кризиса, на одном из секретных объектов - в лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщает The Telegraph.