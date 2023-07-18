В Минске еще одно формирование включено в перечень экстремистских

Экстремистской признана Министерством внутренних дел Беларуси группа граждан, объединенных под названием BalaganOff. Об этом БЕЛТА сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что решение вступило в силу 18 июля.

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В этот же день группа граждан была включена в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, опубликованный на сайте милицейского ведомства.

Деятельность группы, которая осуществляется в том числе посредством интернет-ресурсов, запрещена на территории Беларуси.