В Минске еще одно формирование включено в перечень экстремистских
Экстремистской признана Министерством внутренних дел Беларуси группа граждан, объединенных под названием BalaganOff. Об этом БЕЛТА сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что решение вступило в силу 18 июля.
В этот же день группа граждан была включена в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, опубликованный на сайте милицейского ведомства.
Деятельность группы, которая осуществляется в том числе посредством интернет-ресурсов, запрещена на территории Беларуси.
В настоящее время, уточняют обозреватели, решениями спецслужб страны экстремистскими формированиями признаны свыше ста инициатив и интернет-сообществ. Действия их основателей, руководителей и участников образуют состав преступления, предусмотренного статьей 361-1 Уголовного кодекса РБ, предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы.