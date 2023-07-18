Стало известно о «секретной сделке» между Макроном и Uber

Отчет парламентской комиссии свидетельствует о заключении «секретной сделки» между президентом Франции Эммануэлем Макроном и американской компанией Uber. Об этом сообщает радиостанция Radio France, передает Sputnik.

Сам отчет собирались опубликовать во вторник, 18 июля.

Подчеркивается, что организации удалось найти союзников «на самом высоком государственном уровне». Также отмечается, что интенсивность контактов между сторонами демонстрирует «всю неспособность системы оценивать и предотвращать влияние частных интересов на государственные решения».

В частности, сообщается, что благодаря этой сделке в период нахождения Макрона на посту министра экономики Uber смогла законно снизить часы подготовки водителей компании с 250 до 7-ми.