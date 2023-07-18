В Германии предложили ввести новые правила для беженцев

Глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Торстен Фрай считает, что надо отменить право на подачу беженцами индивидуальных заявлений на получение убежища в Европейском Союзе. Об этом сообщает издание FAZ.

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По словам немецкого политика, стоит принимать миграционные контингенты общей численностью до 400 тыс. мигрантов в год непосредственно из-за рубежа. Затем мигрантов начнут распределять по всем странам-членам Евросоюза.

По словам Фрая, нынешние правила предоставления убежища «глубоко бесчеловечны», потому что власти союза привязали право на получение убежища «к условию подачи заявления на европейской земле». В частности, проблемы с отправкой заявления могут быть у пожилых, слабых и бедных, подчеркнул парламентарий.

Для того чтобы «разорвать этот порочный круг», сообществу нужно «реформировать закон о предоставлении убежища», заменив «индивидуальное право на убежище институциональной гарантией».

Согласно инициативе Фрая, ЕС в обозримом будущем должен принимать фиксированный «контингент из 300 тыс. или 400 тыс. человек, нуждающихся в защите, прямо из-за границы».