Украина попросила ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил страны-участницы ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

«Призываю все государства-члены ООН требовать от России возобновления участия в соглашении», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН .

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.