Лукашенко считает необходимым быстрее начать строить белорусские порты в РФ

"По крайней мере то, что вы [участники совещания] просили меня решить на уровне президента Российской Федерации [Владимира Путина] для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым - начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.