Лукашенко считает необходимым быстрее начать строить белорусские порты в РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым быстрее начать строить белорусские порты в России для перевалки белорусских грузов. Об этом он заявил на совещании по вопросам экспорта.
"По крайней мере то, что вы [участники совещания] просили меня решить на уровне президента Российской Федерации [Владимира Путина] для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым - начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Президент поинтересовался, на какой стадии находится создание белорусских мощностей для морских перевозок.
"Понятно, мы ушли, не по своему желанию, из традиционных портов и работаем по перевалке наших грузов, а это около 20 млн тонн, во всех портах Российской Федерации", - сказал он, поинтересовавшись, "сколько калия" Белоруссия может перевалить через порты в РФ "на приемлемых условиях?"
Лукашенко отметил, что "обстановка и внешнеполитическая конъюнктура сегодня развиваются крайне динамично, но, надо отдать должное, белорусская экономика продолжает работать и находить новые возможности в условиях санкций".
"Мы должны оперативно реагировать на все вызовы и гарантированно обеспечивать доставку экспортных грузов покупателям. Ключевой момент - скорость принятия решений", - подчеркнул белорусский президент.
В феврале 2021 года правительства Белоруссии и России подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны. Ранее в Минске сообщали, что для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано около 20 портов Российской Федерации. Лукашенко ранее заявлял, что Белоруссия построит свой порт под Санкт-Петербургом.