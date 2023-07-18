Министра энергетики Испании обвинили в лицемерии
Жители Испании обвинили главу Минэнерго Тересу Рибера в лицемерии за то, что она приехала на саммит на велосипеде. Об этом пишет «Комсомольская правда».
На открывшийся в Вальядолиде саммит о защите окружающей среды Рибера приехала на лимузине, однако буквально за 100 метров до места проведения конференции министр пересела на велосипед – самый экологичный транспорт.
Кроме того, пока Рибера ехала на двухколесном транспортном средстве ее сопровождало несколько бронированных машин. Также выяснилось, что на саммит она прилетела на личном джете.
Такое лицемерие возмутило жителей, из-за чего министра раскритиковали в соцсетях. Сама Рибера пока от комментариев отказывается.
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