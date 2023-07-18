Министра энергетики Испании обвинили в лицемерии

Жители Испании обвинили главу Минэнерго Тересу Рибера в лицемерии за то, что она приехала на саммит на велосипеде. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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На открывшийся в Вальядолиде саммит о защите окружающей среды Рибера приехала на лимузине, однако буквально за 100 метров до места проведения конференции министр пересела на велосипед – самый экологичный транспорт.

Кроме того, пока Рибера ехала на двухколесном транспортном средстве ее сопровождало несколько бронированных машин. Также выяснилось, что на саммит она прилетела на личном джете.