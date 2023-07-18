Полковник Макгрегор: Зеленского напугала возможность переговоров России и США

Если США решат отказать в поддержке Украине, то Вашингтон начнет диалог с Москвой. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

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По его словам, президент США должен проинформировать Москву о прекращении любой дальнейшей помощи Украине. Одновременно американские власти должны вывести из зоны конфликта всех своих военных и сотрудников разведывательных служб.

«Если мы так поступим, как думаете, что предпримут тогда наши союзники? То же самое», — сказал Макгрегор.

Экс-советник добавил, что в результате диалога России и США то, что останется от Украины, будет сохранять нейтралитет.

По мнению полковника, украинский лидер Владимир Зеленский опасается такого исхода, так как подписал огромное количество контрактов, передавая по ним земли государства различным компаниям.

Макгрегор резюмировал, что президент Украины находится в отчаянно положении, он не добился ничего, а сотни тысяч солдат ВСУ погибли просто так.