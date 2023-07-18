Китай предостерег от ударов по гражданским объектам после атаки на Крымский мост

В МИД Китая призвали «соответствующие стороны» избегать ударов по гражданским объектам, пояснила официальный представитель ведомства Мао Нин, комментируя атаку на Крымский мост. Ее цитирует РИА Новости.

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«Китай считает, что стороны должны избегать нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право», — указала она.

По ее словам, в КНР надеются, что все стороны украинского кризиса будут прилагать усилия по его политическому урегулированию и будут способствовать смягчению ситуации.