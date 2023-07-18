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ЕС отреагировал на приостановку зерновой сделки Россией

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) отреагировал на приостановку зерновой сделки Россией, сказано в заявлении на сайте блока.

ЕС отреагировал на приостановку зерновой сделки Россией
© globallookpress.com

«ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить реализацию Черноморской зерновой инициативы. Евросоюз будет прилагать все усилия для дальнейшей поддержки своевременных и стабильных поставок всех товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, на мировые рынки по "Коридорам солидарности" ЕС и Украины», — говорится в заявлении.

Объединение также пообещало продолжить работу с пострадавшими странами-партнерами в рамках комплексных мер реагирования «Команды Европы», чтобы решить проблему нехватки продовольствия в мире. Кроме того, ЕС будет и дальше поддерживать все усилия для возобновления зерновой инициативы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

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