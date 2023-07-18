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Ирак впечатлен позицией РФ по инциденту с сожжением Корана в Швеции

Представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф выразил восхищение позицией России в отношении акции с сожжением Корана в Швеции. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что мнение России, осуждающее инцидент, является важным в контексте отказа от насилия и религиозной нетерпимости.

«Мы очень впечатлены позицией России в связи с инцидентом, который представлял собой ужасающую и возмутительную позицию, враждебную исламу», — сказал он.

Напомним, в Стокгольме в конце июня произошло осквернение и сожжение Корана выходцем из Ирака Салваном Момиком, что вызвало широкий общественный резонанс. Багдад потребовал от властей Швеции выдать мигранта для проведения суда над ним.

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В начале июля полиция Швеции получила новые заявки на публичное сожжение священных текстов христианства, иудаизма и ислама. Однако в итоге активист не стал сжигать книги, а, наоборот, подчеркнул недопустимость подобных действий.

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