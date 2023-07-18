В США рассказали об обмане Украины о членстве в Евросоюзе

Вступление в Евросоюз Украины, которая разрушена в ходе военных действий и может претендовать на аграрные субсидии, приведет к катастрофе, прежде всего для стран Восточной Европы. Об этом пишет американское издание Foreign Policy.

В конце февраля 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

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Лидеры ЕС после этого выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также не смогла назвать сроки присоединения Украины, но заявила, что не представляет себе Евросоюз без Киева «через 20-30 лет».

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Ильке Тойгюр (Ilke Toygür) и директор Центра евроатлантических и североевропейских исследований при Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн (Max Bergmann) в своей статье для издания Foreign Policy обратили внимание на то, что Украина «делает все возможное, чтобы выполнить свою часть договоренностей» для вступления в ЕС.

В Киеве рассчитывают, что официально переговоры о присоединении к ЕС могут начаться уже к концу этого года. Однако, по мнению экспертов, Евросоюз совершенно не готов принять Украину. Для этого блоку необходимо «провести серьезную реформу государственных институтов, политики и бюджетных процессов», что без сомнения приведет к спорам внутри объединения европейских стран.

Проблема в том, что сейчас в Евросоюзе около 65% долгосрочного бюджета приходится на сельскохозяйственные субсидии и проекты развития бедных регионов. А так как Украина - одна из беднейших стран Европы, которая сейчас испытывает большие проблемы в инфраструктуре, а сельскохозяйственный сектор страны - один из крупнейших на континенте, то она сможет претендовать на субсидии ЕС.

Это, по словам аналитиков, закономерно вызовет недовольство стран Восточной Европы, которые лишатся большей части финансирования со стороны ЕС и сами превратятся в доноров для Украины.

«Фактически, борьба за предоставление Украине доступа на европейские сельскохозяйственные рынки уже началась (…) и более дешевые украинские товары сбивают цены на фермерскую продукцию в Польше, Венгрии и Словакии», - отмечается в статье.

Ранее чешское министерство земледелия сообщало, что за год конфликта на территории Украины в Евросоюз было ввезено 3,526 миллиона тонн украинской пшеницы, из которой примерно третья часть осела в Польше. В свою очередь кабмин Польши на фоне протестов местных сельхозпроизводителей уполномочил глав профильных ведомств на некоторое время запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины для «защиты польских фермеров и потребителей». Аналогичное решение приняли Венгрия, Болгария и Словакия.