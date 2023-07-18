Пока вы спали: обвал цен на газ Норвегией и призыв Венгрии к переговорам по Украине

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В Венгрии призвали немедленно начать переговоры по Украине

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Участники конфликта на Украине и все заинтересованные стороны должны немедленно сесть за стол переговоров. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что условия для переговоров по прекращению боевых действий на Украине с каждым днем ухудшаются, поэтому провести их нужно в ближайшее время.

«Разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров», — отметил Сийярто.

Посольство России в США оценило решение по зерновой сделке

Решение Москвы отказаться от продления участия в зерновой сделке было адекватным. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

Он считает, что администрации США следует «прекратить водить весь остальной мир за нос». Москва готова восстановить этот механизм, но только в том случае, если эффективность и работоспособность договоренностей, достигнутых в Стамбуле, будут продемонстрированы не только на словах, но и на деле.

Норвегия обвалила цены на газ в Европе

Завершение ремонтных работ на газоперерабатывающем заводе Нюхамна и увеличение экспорта из Норвегии, а также заполнение европейских хранилищ и слабый спрос привели к обвалу цены на газ на 22%. Об этом пишет Bloomberg.

Издание напомнило, что, так как Норвегия сейчас является основным поставщиком трубопроводного газа в Европу, то любые изменения в ее газовой инфраструктуре приводят к волатильности цен на европейском рынке. При этом экстремальная жара, которая сейчас установилась в Италии и на Балканах, может в краткосрочной перспективе увеличить спрос на газ, считают эксперты.

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Он отметил, что подготовить инфраструктурный объект к запуску удалось в кратчайшие сроки после теракта.

В Харькове произошли взрывы

Ночью в Харькове прогремели взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Дом».

Местные власти пока не прокомментировали эту информацию, другие подробности не приводятся.