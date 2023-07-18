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В США раскрыли свое отношение к судьбе Украины

США используют Украину для приобретения большей власти и достижения мирового господства. Такое заявление сделал обозреватель American Conservative Эндрю Басевич, передает РИА Новости.

В США раскрыли свое отношение к судьбе Украины
© ТАСС

«Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству», — написал он.

Басевич добавил, что реальная судьба Украины и ее граждан воспринимается Вашингтоном как нечто второстепенное.

Журналист полагает, что США хотят стать единственной сверхдержавой, игнорируя множество факторов, которые свидетельствуют о зарождении многополярного мира со множеством независимых государств.

«Таким образом, Украина послужит своего рода шаблоном, поскольку США и их союзники будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы», — заключил Басевич.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о фундаментальных изменениях на мировой арене. Он подчеркнул, что все больше стран прикладывают максимум усилий для укрепления национального суверенитета, проведения самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, а также следуют собственной модели развития. Лидер российского государства считает, что все, кто выступают за однополярность, «стреляют себе в ногу».

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