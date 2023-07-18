Журналист полагает, что США хотят стать единственной сверхдержавой, игнорируя множество факторов, которые свидетельствуют о зарождении многополярного мира со множеством независимых государств.

«Таким образом, Украина послужит своего рода шаблоном, поскольку США и их союзники будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы», — заключил Басевич.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о фундаментальных изменениях на мировой арене. Он подчеркнул, что все больше стран прикладывают максимум усилий для укрепления национального суверенитета, проведения самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, а также следуют собственной модели развития. Лидер российского государства считает, что все, кто выступают за однополярность, «стреляют себе в ногу».