Обозреватель Джейми Деттмер заявил, что Запад может заставить Украину заключить мирное соглашение из-за постоянных требований оружия и помощи со стороны президента страны Владимира Зеленского . Об этом он написал в материале для Politico.

По словам журналиста, Зеленский плохо понимает общественное мнение в Западной и Южной Европе, где домовладельцы и предприятия пытаются справиться с ухудшением стоимости жизни. Он добавил, что расхождения между риторикой и действиями европейских политиков беспокоит украинских чиновников и усиливает их стран перед попыткой Запада навязать мирные переговоры.