Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Аляске

У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом информирует Геологическая служба США. Согласно данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 106 километрах от населенного пункта Фоллс-Пасс, где проживают примерно 35 человек.

В сообщении отмечается, что очаг стихии залегал на глубине 48,5 километров. О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась. По оценке сейсмологов, данное землетрясение не должно причинить значительного ущерба.