Bild: глава МИД Германии тратит около €9 тыс. в день на услуги стилиста

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потратила на услуги стилиста за 2022 год около €136,5 тыс., она платила специалисту фиксированную ставку в размере €8 925 в день. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, помимо прошлогодней статистики, за первую половину 2023 года возлагаемые на налогоплательщиков расходы кабинета министров Германии на услуги парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов составили около €500 тыс.

Как считает Кристиан Хиллгрубер, чьи слова приводит газета, подобные расходы федерального правительства являются "сомнительными с юридической точки зрения" и "политически уродливыми".