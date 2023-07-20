В Сумах раздались взрывы

В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Суспильне» («Общественное»).

«В Сумах были слышны звуки взрывов», — говорится в публикации. Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

19 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в украинской столице. Атака велась дронами-камикадзе. По его словам, в регионе работает система противовоздушной обороны.