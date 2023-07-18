В США рассказали об обмане Украины о членстве в Евросоюзе

Обозреватели Илке Тойгюр и Макс Берманн заявили, что высокопарная риторика лидеров Европы о членстве Украины в Евросоюзе не соответствует их действиям. Об этом они написали в статье для Foreign Policy.

Авторы отметили, что для принятия Украины в ЕС странам пришлось бы провести серьезную реформу институтов, политики и бюджетных процессов внутри организации.

«Следовательно, это вызовет ожесточенные конфликты между нынешними членами объединения по поводу распределения средств Евросоюза», — рассказали они.