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В США рассказали об обмане Украины о членстве в Евросоюзе

Обозреватели Илке Тойгюр и Макс Берманн заявили, что высокопарная риторика лидеров Европы о членстве Украины в Евросоюзе не соответствует их действиям. Об этом они написали в статье для Foreign Policy.

В США рассказали об обмане Украины о членстве в Евросоюзе
© Reuters

Авторы отметили, что для принятия Украины в ЕС странам пришлось бы провести серьезную реформу институтов, политики и бюджетных процессов внутри организации.

«Следовательно, это вызовет ожесточенные конфликты между нынешними членами объединения по поводу распределения средств Евросоюза», — рассказали они.

Поэтому если бы европейские политики серьезно относились к интеграции Украины в ЕС, то они бы уже приняли меры для реформирования блока.

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