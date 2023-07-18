Кулеба промолчал на вопрос о причастности ВСУ к теракту на Крымском мосту
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оставил без ответа вопрос журналиста о том, причастен ли Киев к недавней атаке на Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости.
Журналист попросил подтвердить, что мост атаковал Киев, однако Кулеба не дал однозначного ответа. Он указал, что в данный момент не имеет доступа к секретной информации, а новости узнал из «заголовков».
«Меня не спрашивали, кто провел атаку. Меня просили охарактеризовать мост. Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте — это то, что я узнал из заголовков», — сказал министр.
При этом он подчеркнул, что Крымский мост используется российской стороной в основном для того, чтобы «снабжать свою армию топливом, боеприпасами и прочим военным снаряжением». Кулеба считает, что не каждый мост следует считать гражданским объектом, и этот мост как раз из таких.
«Он [Крымский мост] в основном используется для военных целей, и мы должны рассматривать его в этом ключе», — отметил министр иностранных дел Украины журналистам, комментируя недавний инцидент.
Ранее Национальный антитеррористический комитет обвинил Киев в террористической атаке на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате инцидента погибли двое взрослых, пострадал один ребенок, автодорожная составляющая моста повреждена.