Кулеба промолчал на вопрос о причастности ВСУ к теракту на Крымском мосту

«Меня не спрашивали, кто провел атаку. Меня просили охарактеризовать мост. Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте — это то, что я узнал из заголовков», — сказал министр.