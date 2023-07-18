Байден обсудит ситуацию вокруг Украины с эмиссаром Ватикана

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"Президент Байден примет кардинала Маттео Дзуппи <...> в Белом доме 18 июля. Кардинал Дзуппи едет в Вашингтон по поручению Папы Римского Франциска", - отмечается в документе.

По словам Жан-Пьер, стороны обсудят оказание "гуманитарной помощи" затронутым боевыми действиями на Украине, а также тему "репатриации украинских детей".

Такую же информацию изложил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Кардинал прибывает по конкретному поручению Папы Римского и как его посланник, чтобы провести здесь обсуждения, касающиеся войны на Украине (специальной военной операции - прим. ТАСС), особенно гуманитарных обеспокоенностей", - сказал сотрудник СНБ.

Никаких деталей он, как и Жан-Пьер, не привел. В апостольской нунциатуре (посольстве) в Вашингтоне не ответили на просьбу корреспондента ТАСС поделиться дополнительными подробностями визита кардинала Дзуппи.

Как заявила ранее служба печати Святого престола, поездка кардинала в США продлится с 17 по 19 июля. В заявлении указывалось, что "визит в Вашингтон состоится в контексте миссии по достижению мира на Украине и имеет своими целями обмен мнениями о текущей трагической ситуации и содействие гуманитарным инициативам, чтобы поддержать наиболее слабых, особенно детей".