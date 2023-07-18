Экс-президент Молдавии: Санду лишает республику независимости для объединения с Румынией

"Они там все в Румынии наперебой кричат: мы вам поможем, мы вас выручим! Громче всех, кстати, это кричал Мирча Джоанэ, в бытность свою министром иностранных дел Румынии. Теперь он заместитель генерального секретаря НАТО, но кричит то же самое. Да оставьте вы нас в покое со своей помощью! Мы сами, без чужих костылей, способны построить Европу у себя дома. Что мы и начали делать еще в 2002 году и добились в этом определенных успехов", - подчеркнул экс-глава Молдавии.