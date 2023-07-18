В Венгрии призвали немедленно начать переговоры по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники конфликта на Украине и заинтересованные стороны должны немедленно прийти к диалогу. Его слова приводит ТАСС.
На заседании Совета Безопасности ООН по Украине Сийярто подчеркнул, что условия для переговоров по Украине ухудшаются с каждым днем. Поэтому он призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по украинскому кризису.
«Разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров. Мы часто слышим, что условия и обстоятельства для этого пока не сложились», — отметил дипломат.
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