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В Венгрии призвали немедленно начать переговоры по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники конфликта на Украине и заинтересованные стороны должны немедленно прийти к диалогу. Его слова приводит ТАСС.

В Венгрии призвали немедленно начать переговоры по Украине
© РИА Новости

На заседании Совета Безопасности ООН по Украине Сийярто подчеркнул, что условия для переговоров по Украине ухудшаются с каждым днем. Поэтому он призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по украинскому кризису.

«Разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров. Мы часто слышим, что условия и обстоятельства для этого пока не сложились», — отметил дипломат.

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