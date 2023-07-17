Зеленский предложил Эрдогану и Гутерришу продолжить зерновую сделку без РФ

Зеленский назвал трехсторонний формат «самым надежным». По его мнению, Украина, Турция и ООН «смогут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирования судов».

«Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности», — добавил Зеленский.

Также он поделился результатами зерновой сделки. По его словам, порядка 33 миллионов тонн зерна было экспортировано в 45 государств мира. Из них 60% продовольствия ушло странам Африки и Азии.

При этом 15 июля Координационный центр ООН сообщал, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы. Там признавали, что большая часть продовольствия ушла в богатые страны. Об этом также неоднократно заявляли в России.