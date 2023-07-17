Зеленский предложил Эрдогану и Гутерришу продолжить зерновую сделку без РФ
Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с предложением продолжить работу зерновой инициативы без участия России. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.
Зеленский назвал трехсторонний формат «самым надежным». По его мнению, Украина, Турция и ООН «смогут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирования судов».
«Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности», — добавил Зеленский.
Также он поделился результатами зерновой сделки. По его словам, порядка 33 миллионов тонн зерна было экспортировано в 45 государств мира. Из них 60% продовольствия ушло странам Африки и Азии.
При этом 15 июля Координационный центр ООН сообщал, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы. Там признавали, что большая часть продовольствия ушла в богатые страны. Об этом также неоднократно заявляли в России.
Ранее МИД РФ заявил, что Москва не станет продлевать зерновую сделку после 18 июля. Выход России из инициативы также означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование совместного координационного центра в Стамбуле. О данном решение были уведомлены все участники сделки.