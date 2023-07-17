В КНР призвали РФ и Украину сделать шаги навстречу друг другу

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Россия и Украина должны пойти навстречу друг другу для создания благоприятной атмосферы для мирных переговоров. Заявление было сделано дипломатов в Совете безопасности ООН, передает ТАСС.

«Как бы долго этот кризис ни длился, в конечном итоге он будет урегулирован политическими средствами», — подчеркнул дипломат и призвал обе стороны находить такие решения, которые будут снижать уровень негативных ожиданий у каждой из них.

Ранее в ООН заявили, что после начала СВО жертвами боевых действий стали свыше 9,2 тыс. мирных жителей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.