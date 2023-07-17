Президент Нагорного Карабаха объявил сидячую забастовку в Степанакерте

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил, что начинает сидячую забастовку. Он добавил, что проведет ее на площади Возрождения в Степанакерте, пишет ТАСС.

По данным агентства, о своем решении президент объявил в понедельник, 17 июля. Обращение политика транслировали армянские новостные порталы.

Арутюнян подчеркнул, что вынужден пойти на этот шаг на фоне сложной региональной повестки.

По его мнению, США, Франция, ЕС в целом, Россия, Совбез ООН должны обратить внимание на «настоящие и будущие агрессивные действия и преступления Азербайджана».

Кроме того, ведущим державам и международным организациям следует выполнить обязательства, принятые при подписании договоров и соглашений, отметил президент Карабаха.

Ранее МИД РФ заявил, что Москва готова организовать встречу министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с тем, чтобы обсудить выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху.