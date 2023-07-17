В США оценили последствия теракта на Крымском мосту

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби оценил возможные последствия теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Кирби, теракт на Крымском мосту не будет иметь серьёзного эффекта.

«Моя догадка в том, что это не будет иметь драматического эффекта», – заявил он.

Кроме того, Кирби также добавил, что на данный момент США не видят влияния этой атаки на боеспособность России. При этом Кирби также подчеркнул, что Крымский мост является не единственным способом обеспечения полуострова.