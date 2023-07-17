В ООН оценили число жертв боевых действий на Украине среди гражданского населения
Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что жертвами украинского конфликта стали свыше 9,2 тыс. мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Дикарло, после начала СВО на Украине погибли 9 287 гражданских лиц, в том числе 537 детей, а ранения получили 16 384 человека, в том числе 1 117 детей. Уточняется, что данные цифры охватывают только подтвержденные случаи, а реальное число жертв и пострадавших — гораздо больше. Также она сообщила, что число украинских беженцев составило 6,3 млн, а внутриперемещенных лиц — 5,1 млн человек.
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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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