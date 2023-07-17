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Блинкен прокомментировал теракт на Крымском мосту

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США следят за ситуацией, связанной с терактом на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен прокомментировал теракт на Крымском мосту
© РИА Новости

Такое заявление госсекретарь сделал выступая в Госдепартаменте США. Блинкен также добавил, что Украина самостоятельно принимает решения, касающихся ведения боевых действий.

«Конечно, Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы», – заявил он.

Он также заявил, что в США следят за развитием ситуации.

«Что касается моста через Керченский пролив. Мы следим за этой ситуацией», – добавил Блинкен.

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17 июля глава республики Крым заявил, что на Крымском мосту произошёл теракт в районе 145-й опоры.

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