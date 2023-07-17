Блинкен прокомментировал теракт на Крымском мосту

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США следят за ситуацией, связанной с терактом на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление госсекретарь сделал выступая в Госдепартаменте США. Блинкен также добавил, что Украина самостоятельно принимает решения, касающихся ведения боевых действий.

«Конечно, Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы», – заявил он.

Он также заявил, что в США следят за развитием ситуации.

«Что касается моста через Керченский пролив. Мы следим за этой ситуацией», – добавил Блинкен.