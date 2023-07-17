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В Эстонии назвали сроки отключения Прибалтики от российской энергосистемы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Прибалтики отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года, передает агентство Reuters.

В Эстонии назвали сроки отключения Прибалтики от энергосистемы РФ
© Lenta.ru

Она рассказала, что Литва хочет отключиться быстрее, но при таком сроке Эстония заплатила бы самую высокую цену.

«В качестве компромисса мы соглашаемся приблизить этот срок на год. Итак, выходим в начале 2025 года», — сказала Каллас.

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Также издание передает слова главы литовского оператора электросетей Litgrid Рокаса Масюлиса, который заявил, что прибалтийские страны не должны сотрудничать с «агрессором из-за экономии нескольких центов».

Ранее украинская компании ДТЭК предупредили жителей Украины о предстоящей тяжелой зиме из-за разрушения энергосистемы. По данным компании, осенью 2023 года страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии, который не удастся покрыть импортом.

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