В Эстонии назвали сроки отключения Прибалтики от энергосистемы РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Прибалтики отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года, передает агентство Reuters.

© Lenta.ru

Она рассказала, что Литва хочет отключиться быстрее, но при таком сроке Эстония заплатила бы самую высокую цену.

«В качестве компромисса мы соглашаемся приблизить этот срок на год. Итак, выходим в начале 2025 года», — сказала Каллас.

Также издание передает слова главы литовского оператора электросетей Litgrid Рокаса Масюлиса, который заявил, что прибалтийские страны не должны сотрудничать с «агрессором из-за экономии нескольких центов».