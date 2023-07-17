В ООН отреагировали на атаку на Крымский мост

Мирное население и гражданская инфраструктура должны находиться под защитой, рассказал на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

Журналист агентства попросил представителя прокомментировать теракт на Крымском мосту.

Дюжаррик пояснил в ответ, что сотрудники организации видели публикации об инцидентах.

Чиновник подчеркнул, что сторонам конфликта следует помнить о защите гражданских лиц и соответствующей инфраструктуры.