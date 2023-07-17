В Египте оценили риски заражения «неизвестной болезнью»

Болезнь, охватившая деревню Эль-Аликат, не является заразной, рассказал министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар. Он добавил, что поводов для беспокойства нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, в понедельник, 17 июля, глава ведомства совершил поездки в провинции Луксор и Кена. В ходе визита он провел инспекцию ряда медицинских учреждений.

Также министр посетил деревню Эль-Аликат, жители которой заболели неизвестной болезнью, схожей по симптомам с лихорадкой Денге.

По словам Гаффара, в населенном пункте в настоящее время базируется бригада профилактической медицины. Специалисты анализируют полученные при работе с местными жителями результаты, изучают взятые в регионе пробы, а также комаров.

Глава ведомства подчеркнул, что «причин для беспокойства и страха нет, поскольку болезнь не является заразной».

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России не зафиксированы случаи «неизвестной» болезни.