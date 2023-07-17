Крупнейшая экономика Европы резко сократила выбросы парниковых газов

Германия сократила выбросы парниковых газов на 17 процентов после заключения Парижского соглашения в декабре 2015 года. В период с 2016 по 2022 год ФРГ обошла по этому показателю Великобританию (минус 14 процентов), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на статистические данные, опубликованные властями каждой из стран.

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Отставание Великобритании от крупнейшей экономики Европы может помешать реализации планов правительства Риши Сунака сделать Лондон одним из лидеров в борьбе с загрязнением окружающей среды. При этом королевство стало терять позиции лишь в последние шесть лет. До этого, с 1990 года, показатель Британии был значительно лучше, чем у Германии, — за это время стране удалось сократить выбросы парниковых газов на 48,7 процента с пиковых значений против 40 процентов у ФРГ.

Правительству Великобритании не удается добиться заметного снижения выбросов парниковых газов со стороны промышленных предприятий и систем отопления местных домохозяйств. В результате страна фактически лишилась лидерства в борьбе с глобальным загрязнением среди государств «Большой семерки» (G7), посетовал старший сотрудник аналитического центра Energy and Climate Intelligence Unit Ричард Блэк. Несмотря на это, местные власти по-прежнему придерживаются взятых на себя обязательств по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.