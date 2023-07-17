Спонсор республиканской партии США заявил, что дело о кокаине в Белом доме «решили замять»
Бывший-глава полиции Нью-Йорка Бернард Керик заявил, что американские секретные службы знали, кто пронес кокаин в Белый дом, однако решили «замять дело». Слова Керика приводит The New York Post.
По словам Керика, подозреваемые не были найдены, поскольку «их не хотели находить».
«Откровенная ложь о том, что президент и его сын уехали из Белого дома в Кэмп-Дэвид в те выходные, усугубили проблему», — отмечают журналисты издания. По данным президентского пула журналистов, рассказывавший о своей борьбе с наркозависимостью сын Джо Байдена Хантер был в Белом Доме незадолго до инцидента.
Ранее с подобными заявлениями выступил бывший президент США Дональд Трамп, пишет The New York Post.
16 июля в секретной службе США заявили, что прекратили расследовать инцидент с обнаружением в Белом доме кокаина, не найдя его владельца.
Ранее в США стали принимать ставки на то, кто принес кокаин в Белый дом.