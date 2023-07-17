Спонсор республиканской партии США заявил, что дело о кокаине в Белом доме «решили замять»

«Откровенная ложь о том, что президент и его сын уехали из Белого дома в Кэмп-Дэвид в те выходные, усугубили проблему», — отмечают журналисты издания. По данным президентского пула журналистов, рассказывавший о своей борьбе с наркозависимостью сын Джо Байдена Хантер был в Белом Доме незадолго до инцидента.