СМИ: Британия предлагает украинским беженцам неадекватные жилищные условия

Организация Sunflowers Sisters, оказывающая помощь женщинам из Украины , обвинила власти Великобритании в «неадекватных решениях жилищных проблем», которые вынуждают беженцев возвращаться обратно к себе в страну. Об этом сообщает The Times.

«Организация Sunflower Sisters обвинила правительство в том, что оно предлагает беженцам "неадекватные решения жилищных проблем", которые вынуждают беженцев "возвращаться на Украину"», — говорится в тексте.

В качестве примера издание привело истории двух украинских беженцев. Первая рассказала The Times, что хотела бы остаться в Великобритании, но не может, поскольку даже с пособиями по безработице и ребенка она не может оплачивать аренду и коммунальные расходы. С аналогичной проблемой столкнулась и вторая украинка, которая также обращалась с ней к властям страны.