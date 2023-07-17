$90.12-0.06101.20+0.52

Россия и Венгрия подписали протокол о кредите на АЭС «Пакш-2»

Россия и Венгрия подписали протокол об изменении соглашения о кредите на АЭС «Пакш-2», сообщается на официальном портале правовой информации.

Россия и Венгрия подписали протокол о кредите на АЭС «Пакш-2»
© АЭС «Пакш»

Согласно протоколу, Венгрии предоставляется отсрочка по начисленным процентам за кредит на строительство, а также комиссия от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах.

Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета Венгрии в российском банке.

Ранее кабмин РФ одобрил кредит Венгрии на строительство энергоблоков АЭС «Пакш», сообщается на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Россия выделит кредит на сумму до €10 млрд для строительства энергоблоков №5 и №6 атомной электростанции «Пакш».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство требует от ряда других стран прекратить попытки помешать проекту строительства АЭС «Пакш-2» с участием Росатома.

По словам Сийярто, до сих пор Венгрии удавалось добиться того, чтобы атомная промышленность не подвергалась санкциям.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости