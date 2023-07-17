Политолог оценил приостановку участия РФ в зерновой сделке
Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал приостановку участия России в зерновой сделке, заявив о личной заинтересованности президента США Джо Байдена в продлении этого соглашения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности по зерновой сделке в понедельник, 17 июля, фактически прекратили свое действие. Представитель Кремля отмечал, что касающаяся РФ часть договоренностей по сделке по-прежнему не выполнена.
По словам Маркова, в настоящее время точно предсказать экономические последствия решения РФ не продлевать зерновую сделку достаточно сложно, при этом он допустил, что оно приведет к некоторому росту цен на продовольствие в мире.
После этого, по всей видимости, в нескольких десятках стран последует некоторый рост социальной напряженности...Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Специалист также рассказал об условиях, при которых Россия возобновит свое участие в зерновой сделке.
"Запад должен разблокировать возможность выхода на мировой рынок российского зерна и российских минеральных удобрений, возможность заходить в российские порты иностранным грузовым судам (и наоборот), а также разблокировать российские суда, которые были захвачены пиратским образом, и дать некоторым российским банкам, в частности Россельхозбанку, возможность пользоваться системой платежей SWIFT.
Кроме того, Запад должен разблокировать возможность страхования необходимых операций и возможность поставки аммиака через аммиакопровод [Тольятти - Одесса], который для этого он должен быть восстановлен за деньги Киева, взорвавшего объект", — сказал эксперт.
Дальнейшая судьба зерновой сделки будет зависеть от результатов соответствующих переговоров, подчеркнул аналитик.
"Раньше все страны мира давили именно на Россию, поскольку в вопросах зерновой сделки Москва проявляла способность поступиться своими интересами. Но сейчас ситуация изменилась, и теперь давить будут на западников. И, полагаю, западники пойдут на уступки", — заявил политолог.
Президент США Джо Байден лично заинтересован в том, чтобы цены на зерно не были очень высокими, выразил мнение специалист.
"Электорат Байдена состоит из двух частей - это богатые жители мегаполисов и бедные представители национальных меньшинств. Для второй группы цены на продовольствие имеют огромное значение. И если цены на продукты начнут реально расти, то этот фактор сможет подорвать возможность для Байдена и любого другого представителя Демократической партии США избраться на пост президента страны. Это снизит явку на выборы беднейших групп населения", — отметил эксперт.
"Десятки миллионов людей в России и миллиарды жителей других стран раньше удивлялись тому, почему же Москва все-таки продлевала сделку, несмотря на невыполнение Западом ее условий. Было ясно, что если мы займем жесткую позицию, то с высокой долей вероятности Запад пойдет на уступки. Ведь Байден лично заинтересован в том, чтобы кризиса с зерновой сделкой не было", — добавил он.
В российском МИДе ранее заявили, что Москва готова рассмотреть возможность восстановления зерновой сделки, но только после того, как получит от Запада конкретные результаты, а не обещания и заверения.