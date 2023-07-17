Политолог оценил приостановку участия РФ в зерновой сделке

"Электорат Байдена состоит из двух частей - это богатые жители мегаполисов и бедные представители национальных меньшинств. Для второй группы цены на продовольствие имеют огромное значение. И если цены на продукты начнут реально расти, то этот фактор сможет подорвать возможность для Байдена и любого другого представителя Демократической партии США избраться на пост президента страны. Это снизит явку на выборы беднейших групп населения", — отметил эксперт.



"Десятки миллионов людей в России и миллиарды жителей других стран раньше удивлялись тому, почему же Москва все-таки продлевала сделку, несмотря на невыполнение Западом ее условий. Было ясно, что если мы займем жесткую позицию, то с высокой долей вероятности Запад пойдет на уступки. Ведь Байден лично заинтересован в том, чтобы кризиса с зерновой сделкой не было", — добавил он.