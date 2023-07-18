США объявят о новом пакете военной помощи Украине

Власти США в ближайшие дни объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По их словам, в пакет войдут средства ПВО, системы для противодействия беспилотникам, барражирующие и другие боеприпасы.

До этого проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) с поправками, предложенными рядом законодателей, был отклонен палатой представителей конгресса США. Поправки, которые предусматривали снижение и блокировку будущей военной помощи Украине, были отклонены в соответствии с протоколом рассмотрения поправок.

В NDAA было предложено множество различных поправок, которые пошли последовательно на рассмотрение в нижней палате. Однако предложения о снижении и блокировке военной помощи Киеву были отклонены.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.