Президент Киргизии пожаловался на лень киргизских рабочих
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что для строительства нового Дома правительства в Бишкеке «от безысходности» наняли рабочих из Дубая, так как местные строители работали слишком медленно. Об этом сообщает 24.kg.
О проблемах со строительством Жапаров рассказал, передавая Министерству транспорта 265 единиц новой спецтехники.
Он подчеркнул, что новый Белый дом запланировали построить до сентября 2023 года, чтобы успеть к саммиту стран СНГ, который пройдет в октябре при участии президентов.
По данным Жапарова, строительством занимались 500 киргизских рабочих.
«Работали по пять часов в день вместо положенных восьми часов. В субботу, несмотря на рабочий день, не приходили, могли пропасть и в понедельник. Из пяти часов работы час у них уходил на обед, еще час на телефон и столько же на перекур», - заявил президент.
По его словам, работы, на которые у иностранных строителей уходит день, киргизские рабочие не могли завершить за неделю.
«От безысходности нам пришлось нанять рабочих из Дубая, которые приехали в Бишкек», - рассказал Жапаров.
По его словам, они должны завершить работы к сентябрю, а затем заняться строительством города Асман.
Строительство нового Дома правительство в Бишкеке началось весной 2022 года. Его решили возвести на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль». Площадь нового Белого дома составит 21 тысячу квадратных метров.