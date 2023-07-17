Американский спутник снимал Крымский мост дважды за месяц

По данным компании Maxar, американский коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц - 20 июня и 12 июля. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США был замечен в небе над Черным морем в момент теракта на мосту. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что атака была совершена двумя украинскими беспилотными аппаратами.

Напомним, в понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили из-за повреждения дорожного полотна.