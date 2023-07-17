Отец из Китая нашел своего сына спустя 22 года после его похищения

Мужчина из Китая нашел своего сына, которого похитили в детстве, пишет Next Shark. На поиски у него ушло 22 года.

В октябре 2001 года Лэй Вузэ оставил своего четырехлетнего сына под присмотром соседей и ушел по делам. Пока мужчины не было дома, ребенка похитили неизвестные. Отец сразу же поехал искать мальчика, взяв его фотографии, но никто не мог опознать пропавшего или сообщить информацию о похищении.

В течение 22 лет Лэй вел поиски сына. За это время он подружился с другими родителями, пытающимися найти своих похищенных детей. Видя, как многие семьи в итоге воссоединялись, китаец надеялся, что однажды и он сможет встретиться со своим ребенком.

Вузэ смог найти сына благодаря технологии распознавания лиц. Полиция использовала ее для поиска вероятных совпадений, используя модель человека на основе детских фотографий мальчика. Кроме того, ДНК-тест показал, что мужчины действительно родственники.

О том, есть ли у сына Вузэ семья и продолжил ли он общение с биологическим отцом, не сообщается.