В США пожаловались на игнорирование со стороны китайских военных

Китайские военные проигнорировали приглашение на мероприятие с участием американского адмирала Джона Акилино, отвечающего за Индо-Тихоокеанское командование Военно-морских сил (ВМС) США, тем самым отвергнув очередную попытку восстановить связи между военными представителями двух стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Сам адмирал также уточнил, что «все его попытки связаться с китайскими коллегами были проигнорированы или отклонены».

«Мы пригласили, но не услышали», — пожаловался Акилино.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Китай по-прежнему не соглашается на восстановление ранее прерванных каналов связи между военным руководством США и КНР.