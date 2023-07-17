Турция заявила о заинтересованности в приобретении у РФ самолетов для тушения пожаров

"К сожалению, лесные пожары снова охватили нашу страну. Вчера пожары вспыхнули в пяти различных точках в провинциях Мугла, Мерсин и Чанаккале, большая часть взята под контроль, - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в турне по странам Персидского залива. - Я провел переговоры с министром внутренних дел и министром лесного хозяйства".