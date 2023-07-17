Турция заявила о заинтересованности в приобретении у РФ самолетов для тушения пожаров
Турция заинтересована в приобретении у России самолетов для тушения лесных пожаров. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"К сожалению, лесные пожары снова охватили нашу страну. Вчера пожары вспыхнули в пяти различных точках в провинциях Мугла, Мерсин и Чанаккале, большая часть взята под контроль, - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в турне по странам Персидского залива. - Я провел переговоры с министром внутренних дел и министром лесного хозяйства".
"В настоящее время все наши вертолеты и самолеты продолжают интенсивную работу, - продолжил он. - В дополнение к ним мы будем вести переговоры с Россией и постараемся закупить у нее самолеты пожаротушения".