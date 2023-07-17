У посольства России в Ереване проходит акция протеста

"С декабря Азербайджан заблокировал дорогу жизни и более 120 тыс. жителей Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС) находятся в блокаде. Магазины полностью опустели. Нет медикаментов. Азербайджан отключил подачу света и газа. Арцах не будет в составе Азербайджана. На кону жизни людей. Мы требуем разблокировать коридор", - заявил в эфире один из протестующих.