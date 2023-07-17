Председатель спецкомитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд считает, что сегодняшняя атака на Крымский мост приведет к эскалации конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение он выразил в эфире телеканала Sky News.

«Это очередная эскалация», — сказал Эллвуд, комментирую атаку на мост.

Данное событие, по его мнению, свидетельствует о переходе контрнаступления Вооруженных сил Украины на новую ступень.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.