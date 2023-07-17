Миллионы писем американских солдат ушли в Мали из-за опечатки

Миллионы электронных писем армии США направляются в Мали из-за ошибки в доменном суффиксе. Об этом Financial Times рассказал нидерландский интернет-предприниматель Йоханнес Зурбиера.

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Так, вместо .mil, который обозначает адреса электронной почты американских военных, используется .ml, являющийся идентификатором страны Мали. Несмотря на то, что основная часть этих писем представляет собой спам, некоторые из них содержат "чувствительные данные" об американских военнослужащих и их семьях.

Среди них рентгеновские и медицинские снимки, информация о документах, удостоверяющих личность, списки экипажей кораблей, списки персонала баз, карты объектов, фотографии баз, отчеты о военно-морских инспекциях, контракты, уголовные жалобы и прочее.

По словам Зурбиера, он неоднократно обращался к официальным лицам США по поводу этой проблемы, однако она до сих пор не решена. Контроль над доменом .ml от компании Зурбиера перейдет к правительству Мали в понедельник, 17 июля. Таким образом малийские власти смогут собрать электронные письма, ошибочно направленные им за последние 10 лет.