Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю

Черноморская зерновая инициатива вошла в историю, поскольку препятствовала продовольственному кризису, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара до последнего момента предпринимала усилия по продлению сделки.

Эрдоган также заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным после возвращения из турне по странам Персидского залива. При этом глава Турции не исключил возобновление зерновой сделки до конца августа после разговора с российским лидером.

Ранее Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении черноморской инициативы. Официальный представитель МИД РФ отметила, что в скором времени министерство опубликует заявление с позицией Москвы.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении соглашений по черноморской инициативе. Он отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.