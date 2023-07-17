Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю
Черноморская зерновая инициатива вошла в историю, поскольку препятствовала продовольственному кризису, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, Анкара до последнего момента предпринимала усилия по продлению сделки.
Эрдоган также заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным после возвращения из турне по странам Персидского залива. При этом глава Турции не исключил возобновление зерновой сделки до конца августа после разговора с российским лидером.
Ранее Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении черноморской инициативы. Официальный представитель МИД РФ отметила, что в скором времени министерство опубликует заявление с позицией Москвы.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении соглашений по черноморской инициативе. Он отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что РФ согласится на продление в тот момент, когда будут выполнены условия Москвы. 15 июля в Координационном центре ООН признали, что ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено в рамках зерновой инициативы за весь период ее действия.