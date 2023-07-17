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Бразилия выступила против передачи оружия Украине

Глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил, что бразильские власти выступают против поставок оружия Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Бразилия выступила против поставок вооружения Украине
© globallookpress.com

Так Виейра прокомментировал итоги саммита НАТО, проходившего 11-12 июля в Вильнюсе.

По итогам саммита альянс пообещал реализовать долгосрочную программу военной помощи для модернизации украинской армии и полного перехода ВСУ на стандарты НАТО.

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Страны G7 после саммита приняли заявление, в котором пообещали предоставить Украине такие военные возможности, чтобы страна самостоятельно могла защищать себя в будущем.

«Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта», - так прокомментировал эти инициативы Виейра.

Министр подчеркнул, что позиция Бразилии по этому вопросу остается неизменной, как и противостояние страны односторонним санкциям, которые не были одобрены Совбезом ООН.

Виейра назвал это «исторической позицией бразильской внешней политики».

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