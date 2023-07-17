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Глава МИД Виейра: Бразилия выступает против поставок вооружения Украине

Глава бразильского МИД Мауру Виейра заявил, что Бразилия выступает против поставок оружия Вооружённым силам Украины.

Бразилия выступила против поставок вооружения Украине
© globallookpress.com

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта», — подчеркнул дипломат.

Виейра добавил, что власти Бразилии также не поддерживают введение односторонних санкций.

Ранее помощник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о рисках в связи с планом США передать Украине кассетные боеприпасы.

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