Бразилия выступила против поставок вооружения Украине

Глава бразильского МИД Мауру Виейра заявил, что Бразилия выступает против поставок оружия Вооружённым силам Украины.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта», — подчеркнул дипломат.

Виейра добавил, что власти Бразилии также не поддерживают введение односторонних санкций.