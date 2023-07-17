Бразилия выступила против поставок вооружения Украине

Глава МИД Виейра: Бразилия выступает против поставок вооружения Украине
Глава бразильского МИД Мауру Виейра заявил, что Бразилия выступает против поставок оружия Вооружённым силам Украины.
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
«Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта», — подчеркнул дипломат.
Виейра добавил, что власти Бразилии также не поддерживают введение односторонних санкций.
Ранее помощник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о рисках в связи с планом США передать Украине кассетные боеприпасы.